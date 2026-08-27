¡SORPRESA! Los participantes de MasterChef 24/7 cocinarán con su familia este miércoles 26 de agosto

La gran final de MasterChef 24/7 está a la vuelta de la esquina, por lo que este miércoles 26 de agosto recibieron una gran sorpresa que ha sido una motivación emocional, ya que al inicio del programa, Claudia Lizaldi les pidió revisar las servilletas que tenían en sus estaciones, y estas estaban grabadas con nombres que no eran los suyos.

Pero estos nombres no eran ajenos a los cocineros, ya que se trataba de seres muy queridos para ellos. La conductora les preguntó que quiénes eran, y cada uno explicó que el nombre correspondía a su madre o hermana. Así, esta noche de miércoles de batalla por equipos, los participantes harán team con sus seres amados.

El reto en familia este miércoles 26 de agosto en MasterChef 24/7

A pesar del ambiente de calidez que invadió el foro, los jueces dejaron claro que la presencia de las familias no suavizaría los criterios de evaluación. La Chef Zahie Téllez tomó la palabra para recordarles a los participantes que, a estas alturas, ya cuentan con herramientas y técnicas que antes no tenían, por lo que era momento de ponerlas en práctica sin excusas.

"Aquí están sus familiares, cocinen como nunca lo han hecho", sentenció el Chef Herrera, lanzó de paso una advertencia tajante: el peor platillo de la jornada dejará al competidor sin la posibilidad de avanzar a la gran final. Por su parte, el Chef Cadena les pidió que prepararan una propuesta digna de un auténtico encuentro familiar pero ejecutada con rigor profesional.

Trabajar codo a codo con un ser querido puede representar un arma de doble filo en las estaciones, pues la memoria emotiva puede inspirar recetas tradicionales cargadas de nostalgia, pero la prisa del reloj y la falta de costumbre de los invitados en cocinas de alto rendimiento podrían generar momentos de intensa presión. ¿Quién ganará el reto de esta noche en MasterChef 24/7?