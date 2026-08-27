MasterChef 24/7: Recetas vegetarianas deliciosas y nutritivas

Si tienes ganas de disfrutar de platillos vegetarianos pero con el toque de los expertos de MasterChef 24/7, llegaste al lugar correcto. Elevar los vegetales a un nivel digno de exigencia profesional requiere combinar texturas, controlar los términos de horneado y equilibrar aderezos complejos.

Es por eso que te compartimos algunas opciones con inspiración de Green Kitchen Stories. Se trata de cinco propuestas llenas de sabor , nutrientes y color para llevar la alta cocina vegetal a tu mesa.

Ensalada festiva de camote, berenjena y ajonjolí

Rostiza cubos de camote amarillo y berenjena al horno con un hilo de aceite. Mezlclalos con lechuga orejona crujiente, pepino con cáscara y cacahuates tostados. Sustituye el tahini por una crema tersa preparada licuando ajonjolí tostado con un toque de aceite de oliva, limón y sal.

Sopa de fideos integrales con soya, berenjena y brócoli

En una sartén alta o wok, saltea trozos de berenjena hasta que queden suaves y glaséalos con una mezcla de salsa de soya, jengibre rallado y una pizca de piloncillo. Integra el brócoli al vapor y sirve sobre los tradicionales fideos de trigo o arroz que encuentras en cualquier supermercado.

Ensalada festiva de quinoa al achiote con granada y nuez

Cocina quinoa blanca (o arroz integral) infundida con una pizca de pasta de achiote disuelta. Mezcla con zanahorias y camotes horneados, granos de granada fresca, cilantro picado y nuez de Castilla picada.

Shakshuka de camote con chile poblano

Prepara una base cremosa cocinando puré de camote amarillo con rajas de chile poblano tatemado y jitomate. Haz pequeños huecos en la salsa, rompe huevos frescos encima y tapa la sartén hasta que las claras cuajen pero la yema quede fluida. Decora con tiras crujientes de la piel del camote doradas al sartén.

Galletas veganas de doble chocolate, avena y piloncillo