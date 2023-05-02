Federica Quijano y Consuelo Duval en tremenda polémica. ¿Qué pasó?

Vaya pleito que se desató hace unos días entre Consuelo Duval y Federica Quijano de Kabah, luego de que la cantante publicara una fotografía de su nuevo perrito y, la actriz le comentara en redes sociales que ‘ojalá a ese no lo abandonara y maltratara, como ya lo había hecho antes con otras mascotas’.

Te puede interesar: Consuelo Duval a punto de morir en rodaje de ‘Infelices para siempre’.

Consuelo, se refería a un episodio que vivió Federica cuando no pudo darle más asilo a un pitbull en su casa, pues atacó a uno de sus otros 9 perros, pero al criticar a la cantante, sin saber lo que en realidad había pasado, provocó una ola de ataques en su contra.

Yo estaba con Daniela de Kabah, nos llevamos a nuestros hijos a Valle de Bravo, entonces yo estaba con Daniela y me hablan en la noche y me dicen ‘los hermanitos atacaron a Fénix y no los podíamos separar’, porque si conoces la raza, el pitbull en el momento que muerde se traba y ahí se queda

Entonces, eso pasó con Fénix y me dice Erika Sánchez, ‘Sabes que Fede, lo qué hay que hacer es qué hay que llevarlos a School Can para que ahí los entrenen, para que no sean un pitbull agresivo’ fue un hogar temporal, temporal. El ataque de Consuelo me sacó muchísimo de onda, tanto que le escribí, o sea en ese momento le puse ‘Mana, no estoy entendiendo tu mensaje, no estoy entendiendo por qué me pones eso’ en el momento que te empiezan a decir ‘maldita abandonadora de hogares, que te manden a la cárcel, si quisiste abandonar a tu hijo, pues evidentemente un perro’, Todas estas cosas que están mermando

¿Cuál fue la reacción de Consuelo Duval?

Afortunadamente, Consuelo entró en razón y al entender lo que había pasado, se comunicó con Federica para ofrecerle disculpas por su exabrupto.

También te puede interesar: Adrián Uribe quiere volver a ser papá, tal como lo hizo Adal Ramones.

Me dijo ‘Fede, tengo que pedirte una disculpa, fui muy bocona’ y le dije ‘No entiendo por qué no me lo preguntaste’ y me dice qué quieres ‘lo que tú quieras eso voy a hacer’ y le digo ‘te pido que hagas una disculpa pública y que limpies mi nombre, porque he trabajado toda mi vida de manera humana, en ver las causas más débiles por qué, porque yo vivo con un niño con discapacidad, porque mis dos hijos vienen por adopción, porque como mamá soltera he salido sola’. Le dije ‘Te perdono, está bien, nada más te pido que sí me ayudes a limpiar mi nombre’

La noche de este lunes, Consuelo publicó en sus redes sociales la disculpa prometida.

