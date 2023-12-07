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Felicia Garza no considera buena compositora a Alicia Villarreal

Tras las declaraciones de Alicia Villarreal sobre que cantantes rechazaron sus canciones, Felicia Garza comenta que no la considera buena compositora.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Fue hace unas semanas en Ventaneando cuando Alicia Villarreal confesó que Luis Miguel, entre otros artistas también, rechazaron cantar canciones de la güera consentida de Monterrey, lo cual ha levantado polémica, debido a esto, Felicia Garza reaccionó a la idea de que Alicia invitó a artistas a interpretar sus canciones.

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