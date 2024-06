¿Ferka y Jawy son los únicos “Hielitos” y a los demás los utilizan?

Muchos comentarios en redes sociales ha generado la reciente temporada de MaterChef Celebrity, ya que una gran mayoría de sus seguidores piensan que dos de los concursantes tienen una estrategia muy bien definida, la cual consiste en hacerle creer a los demás que son parte de un equipo, pero la realidad es que no.

Durante el programa número 12 del pasado 9 de junio, la eliminada de la noche fue Natália Subtil, quien durante sus entrevistas para platicar de su experiencia en MasterChef Celebrity habló de sus compañeros, entre ellos Jawy y Ferka, de quienes aseguró que ellos no crearon el famoso grupo: “Está muy gracioso eso porque los Hielitos no nacieron ni de Ferka ni de Jawy, la gente habla cosas que no sabe, pero que se defiendan ellos, que lleguen a la final”. Además, aseguró que entre ellos se encuentran “los más fuertes”, por lo que espera que Ferka, Jawy o Ernesto sea el gran ganador.

Acerca de Ferka explicó que “Ella ve por ella misma, no está mal, como viene de otros realities tiene una estructura en su cabeza de cómo jugar”. Pero al ser cuestionada sobre el team “Carboncitos” contestó tajantemente: “Ese team no sirve de nada, no va a existir, eso se va a morir pronto seguramente. Un equipo de Rey Grupero, no”.