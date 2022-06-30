Fernando del Solar y Anna Ferro tuvieron una boda de ensueño.

Fernando del Solar falleció este día a la edad de 49 años, siendo recordado como uno de los conductores más queridos de la pantalla chica.

En su momento, el argentino asistió a la presentación del libro Rencor de su gran amigo Rodrigo Cachero, donde hablaba de su boda con Anna Ferro a inicios de este mismo año.

En exclusiva para nuestras cámaras de Ventaneando, Fernando contaba que tuvo una boda improvisada, sin invitados y con un juez; todo a la orilla del mar.

En más de una ocasión, la pareja había aplazado la boda tras restricciones por la pandemia de COVID-19 y porque no lograban coordinarse con sus respectivos hijos.

Tras una larga espera y obstáculos enfrentados, Fer y Anna se casaron en lo que el argentino definió como "una boda chamanita con los cuatro elementos".

"Yo tenía ganas de casarme, nos habíamos comprometido hace un año y cachito", dijo a las cámaras de este programa hace tiempo.

Fernando del Solar organizó su boda en tan solo una semana, pues no quería aplazar por más tiempo el enlace con Anna.

"Organicé todo en una semana, no hubo invitados, ella fue mi mejor invitada y yo su mejor invitado. Solo hubo una jueza, tuvimos un diseñador... ella escogió tres vestidos que vio el mismo día", contó.

Por su parte, Anna Ferro se mostraba más feliz que nunca ante las cámaras de Ventaneando: "Yo le dije mínimo dame chance de arreglarme las uñas y de escoger mi vestido", declaró entre risas sobre su boda con el argentino.

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Así festejaba Fernando del Solar su boda con Anna Ferro

A través de su cuenta de Instagram, Fernando del Solar compartía una foto de su boda con Anna Ferro, quien usó un hermoso vestido blanco y sostuvo un ramo de rosas rojas.

"Finalmente, después de pedirle matrimonio… ¡me casé con este bombón! Fue el 22 de marzo y me dio el “sí”… triunfamos", escribió en sus redes sociales.

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