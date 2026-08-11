Los expertos coinciden: este es el color de ropa que debes usar para ver el eclipse del 12 de agosto

El próximo miércoles 12 de agosto se podrá apreciar en gran parte del hemisferio norte un eclipse solar, un fenómeno astronómico en el que la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz de manera parcial o completa. Lo que seguro no sabías, es que hay un color de ropa que podrás usar para que puedas apreciar este fenómeno astronómico, y en donde hay ciertos tonos que llamarán más la atención que otros, por lo que debes tomar nota.

Entre las características que debemos mencionar del eclipse solar es que es un fenómeno astronómico en donde la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol y cuando la Luna y la Tierra están alineados. Por otro lado, de acuerdo a los especialistas astronómicos, el eclipse ocurre entre dos a cinco veces al año y en los próximos días se podrá ver en el hemisferio norte un eclipse.

Cuándo será el eclipse y dónde podrá verse

Por otro lado, el eclipse solar no se podrá ver en todos los países del mundo, sino precisamente en el hemisferio norte, cruzando Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia y gran parte del norte de España. Es por eso que durante este fenómeno tan particular, los científicos coinciden en que hay un cierto color de ropa que podrás usar para que resalte más la atención. Por otro lado, el eclipse solar será este miércoles 12 de agosto.

Qué color de prenda usar para este eclipse solar

De acuerdo a lo que manifestó la creadora de contenidos y física, Alba Moreno, explicó cuáles son los colores de ropa que deberías utilizar para que llame más la atención durante el eclipse solar del próximo 12 de agosto y aseguró que los colores rojizos o naranjas van a desaparecer; y que los que debes usar son los tonos azules o verdes.

Es por este motivo, que si estás buscando un look para apreciar el eclipse solar del próximo 12 de agosto, la especialista recomienda utilizar prendas de estos colores y se debe a dos tipos de células fotorreceptoras que hay en la retina del ojo; los conos y bastones, son los responsables de la visión en condiciones de buena iluminación y permitirá distinguir los colores con mayor nitidez.