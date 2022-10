Filtran audios y conversaciones de Alejandra Guzmán con su supuesto novio.

Candentes audios y mensajes de Alejandra Guzmán. ¿Tiene nuevo galán?

Las cosas no pintan bien para Alejandra Guzmán, quien hace poco tuvo que ser hospitalizada por un problema en la cadera; sin embargo, nuevamente se ha puesto en el ojo del huracán tras la filtración de unos audios y conversaciones que llegaron hasta nuestra redacción de Ventaneando y que dejan al descubierto una candente charla que la rockera sostuvo con quien se cree es su nueva pareja sentimental.

En los audios se escucha a la cantante hablarle de forma sugerente a su presunto galán: “Hola guapo, estoy pensando en tu boca…”, no obstante, conforme avanza la conversación las frases van subiendo de tono.

“No puedo parar de sentirte dentro de mí, cuando me acuerdo que soy tuya… imagínate, imagínate todo lo que hago cuando pienso en tus besos, en tu boca. Hay mucha magia, esto que siento es todo para ti”, se escucha decir a la ‘Reina de Corazones’ en otro fragmento.

En otro de los mensajes, la hija de Enrique Guzmán habla de la playa donde por cierto ha estado las últimas semanas para recuperarse después de que su fémur se saliera de su zona, lo que hace pensar que en este lugar se ha estado viendo con la persona a la que le envía los mensajes.

“Qué delicia los besotes que me diste en la playa, me encanta como nos llevamos, me encanta ser tuya y aunque no estés aquí estoy pensando en ti…”.

¿También hay conversaciones de WhatsApp? Además de los audios, se filtraron conversaciones que la ‘Reina de Corazones’ sostuvo con su misterioso galán. Al igual que los audios, los chats fueron igual de candentes, incluso, ‘La Guzmán’ envió algunas fotografías bastante sugerentes.

En la conversación se alcanza a leer como Alejandra Guzmán escribe: “Ya quiero verte, ya no puedo”, a lo que su galán le responde “esto que siento es solo para ti”. Posteriormente, la cantante le pide al hombre en cuestión que le hable más sobre eso y le hace mención que “frente al espejo le estorba la ropa” y se alcanzan a ver algunas fotografías en poca ropa.

“Sola, quitándome las ganas, no son tus manos las que a mí me tocan. Ya no puedo, lo que daría por verte venir”, versa otra parte de la conversación.