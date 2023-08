Filtran identidad del doble que habría reemplazado a Luis Miguel en concierto

Luis Miguel regresó a los escenarios luego de varios años de estar lejos, esto desató la locura de sus fans, quienes agotaron todas las fechas de la gira 2023-2024 de ‘El Sol’. Sin embargo, la polémica no se ha hecho esperar, pues muchos aseguran que el cantante ha utilizado un doble en los conciertos que ha ofrecido en Argentina.

Luis Miguel inició su gira en Argentina, donde ofrecerá un total de diez conciertos. No obstante, la apariencia del intérprete ha llamado la atención de sus fans, pues es más que obvio que no luce como en sus mejores momentos, ya que su rostro no es el mismo de antes, además de que se ve más delgado, de ahí que haya comenzado a surgir el rumor de que se está valiendo de dobles para cumplir con sus compromisos profesionales.

Christian tuvo un error ‘La bikina’ y aún así tuvo buen resultado.

¿Quién es el supuesto doble de Luis Miguel?

Después de presentarse en Argentina, Luis Miguel continuará su gira en Chile, Estados Unidos y México. Pero ahora hablaremos de la controversia que se ha generado en el país sudamericano, ya que algunos medios aseguran que el cantante está haciendo uso de dobles.

Es así como surgió el nombre de Andrés Rey, uno de los más conocidos y parecidos dobles de Luis Miguel. Se dice que él habría reemplazado al cantante en uno de sus conciertos en Argentina.

¿Quién es Andrés Rey? Andrés Rey es un imitador de Luis Miguel, es de origen argentino y ha dedicado su vida a imitar el intérprete de “La Bikina”, “La incondicional”, “Hasta que me olvides” y “Ahora te puedes marchar”, entre otras.

Hace tiempo, Andrés Urrustarazu, mejor conocido como Andrés Rey, confesó haber sido contratado para simular ser el famoso cantante. “Hay un contrato de confidencialidad y mucho que no puedo contar. Pero en San Luis hubo un episodio, y en otros lugares también. Se fueron armando distintos tipos de giras y cuando había fallas de sonido o no estaba lo pactado, el artista suspendía los shows”, contó el imitador de Luis Miguel.

La similitud física del doble con Luis Miguel es bastante marcada, incluso su voz y movimientos. Es por eso que diversos medios aseguran que él sería una de las personas contratadas para reemplazar al verdadero Luis Miguel en Argentina. “Este hombre está encerrado en el Hotel Faena a disposición de la logística y todos los movimientos de Luis Miguel”, afirmó el periodista argentino Rodrigo Lussich.