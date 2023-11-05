Después de semanas llenas de emociones, retos extremos y estrategias bien pensadas, el reality de La Isla 2023 se acerca a su punto culminante. Este domingo 5 de noviembre, los espectadores serán testigos de la emocionante gran final de este apasionante programa, que se ha desarrollado en las hermosas tierras de Turquía.

Durante esta temporada, los valientes participantes tuvieron que enfrentar una serie de desafíos que pusieron a prueba su fuerza física, habilidades mentales y su capacidad para trabajar en equipo. El camino hacia la final no fue sencillo, pero tres concursantes demostraron ser los más aptos y se han ganado el derecho de competir en la última etapa de La Isla.

¿Quiénes son los finalistas de La Isla 2023?

Los finalistas que se disputarán el codiciado título son Maite, Gualy y Andrés, quienes a lo largo de la competencia, han demostrado su determinación, valentía y habilidades sobresalientes.

La gran final promete ser un espectáculo lleno de emoción y tensión, ya que estos valientes competidores se enfrentarán al último y más desafiante reto que decidirá quién se convertirá en el ganador de La Isla: Desafío en Turquía.

Antes de los enfrentamientos finales, varios de los desafiantes que fueron desterrados a lo largo de las semanas, volvieron para recordar sus momentos más polémicos y divertidos en La Isla: Desafío en Turquía.

Tras una intensa prueba, Gualy fue eliminado y se perderá la oportunidad de ser el gran ganador de la temporada.

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¿Quién ganó La Isla 2023?

La emoción está en el aire mientras el público se pregunta quién logrará conquistar las últimas pruebas y finalmente, alzarse con la victoria. El ganador no solo se llevará una enorme recompensa, sino que también se unirá al selecto grupo de desafiantes, que han dejado su huella en este apasionante reality.

La gran final de La Isla 2023 es una cita que los amantes de la adrenalina y la competencia, no pueden perderse. Este domingo 5 de noviembre, descubriremos quién se corona como el campeón o la campeona de esta temporada.

En una de las competencias más complicadas dentro de La Isla: Desafío en Turquía, donde los desafiantes tuvieron que superar una larga lista de estaciones, donde sus habilidades fueron puestas a prueba.

Desde el principio, los dos sabían que no sería nada sencillo, pero lo entregaron todo en cada estación. Al final, Maite logró ser la gran ganadora de los dos millones de pesos, siendo el mejor desafiante de La Isla: Desafío en Turquía.

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¿Cómo y dónde ver la final de La Isla 2023?

Todas las emociones de la gran final de La Isla: Desafío en Turquía, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, este domingo 5 de noviembre a las 19:00 horas.