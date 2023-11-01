La Isla 2023: Julieta es desterrada y los fans en redes sociales reaccionan

Durante semanas, Julieta Grajales fue una de las participantes más polémicas dentro de La Isla: Desafío en Turquía, pero mientras sus rivales trataban de acabar con sus esperanzas de ganar, los fans en redes sociales iban creciendo.

Julieta tuvo una gran rivalidad de Gualy, pues desde las primeras semanas no lograron llegar a un acuerdo para tener la mejor convivencia, por ese motivo ella tenía muchas ganas de enfrentarlo en un duelo definitivo situación que vivió está noche.

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¿Cómo fue la salida de Julieta y la reacción en redes sociales?

Luego de mucha espera, Julieta y Gualy tuvieron que verse frente a frente, ya que los dos lucharon por defender su lugar en La Isla: Desafío en Turquía. Al final, la actriz fue desterrada del reality.

La joven había estado en casi todos los enfrentamientos definitivos para poder seguir en el reality, donde siempre había regresado triunfadora, pero en esta ocasión solo tuvo un boleto de regreso a casa.

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Tras su salida de La Isla: Desafío en Turquía, las redes sociales comenzaron a expresar su sentimientos, donde muchos están a favor de su destierro, mientras que otros muestran su tristeza, ya que para varios de ellos era la preferida para ganar el reality.

Por eso, a continuación, te dejamos los mejores memes de la noche, luego de la salida de Julieta.

#LaIsla

Un gran resplandor se veía a lo lejos donde la figura de una gran guerrera había desaparecido, su nombre era @JulietaGrajales la reina de los naranjas y era sumamente orgullosa! pic.twitter.com/eYukdmXhVK — Larry45 (@larry4752) November 1, 2023