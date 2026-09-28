La Granja VIP, nominado de hoy, 28 de septiembre: quién quedaría en riesgo de ser el cuarto eliminado

Es oficial, La Granja VIP Segunda Temporada se encuentra en su cuarta semana, en estos días todo puede pasar y el camino de cada Granjero podría tomar un rumbo distinto. Hasta el momento se desconoce quién es el primer nominado de esta semana ya que será durante la Gala que Adal Ramones de esa información.

¿Cómo se elegirá al primer nominado de La Granja VIP?

El primer nominado de La Granja VIP de la cuarta semana será elegido mediante el “Legado” del Granjero que quedó eliminado durante la tercera semana del reality, quién fue Carlos Trejo. Él antes de salir de la competencia colocó el nombre de la persona a la que nominaba, en caso de que abandonara el reality, y como esto sí sucedió, el nombre del Granjero que escribió será quien inaugure la tabla de nominación. Ahora bien, esta información se revelará en la Gala de este lunes 28 de septiembre, la cual iniciará en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, misma que será transmitida por Azteca UNO.

¿Qué Granjeros han quedado nominados mediante el “Legado” en La Granja VIP?

Cuando “La Coreañera” salió del reality, esto durante la primera semana de la competencia, la ex Granjera dejó como legado la nominación automática de Manelyk. Por su parte, cuando María Karunna quedó como la segunda eliminada de La Granja VIP dejó nominada, nuevamente, a Manelyk. Hasta ahora se desconoce si esto se puede repetir ya que los Granjeros eliminados toman en cuenta motivos propios para tomar la decisión.

La Granja VIP: ¿Cómo ver GRATIS y EN VIVO el 24/7 del reality?

Si quieres ver todo lo que pasa dentro de La Granja VIP y no perderte ningún detalle de lo que hacen los Granjeros desde que despiertan hasta que se duermen solo debes contar con acceso a una red estable de internet y el dispositivo móvil que prefieras. Acceder a la transmisión es muy sencillo ya que solo deberás ingresar a nuestro sitio web, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección de “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda, después seleccionarás el recuadro que dice “La Granja VIP: Acceso total 24/7” y listo, podrás disfrutar de la transmisión desde la comodidad de tu hogar. Por otro lado, también puedes hacerlo directo DANDO CLICK AQUÍ.