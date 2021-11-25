Fiona Palomo se siente orgullosa de su carrera y de su talentoso padre.

Fiona Palomo se ha abierto por sí sola en la actuación, sin que la imagen de sus famosos padres haya influido en ello.

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Mira, curiosamente me ha pasado que nadie sabía quiénes eran mis papás, hasta terminar el rodaje de todos los proyectos que he hecho. Nunca me he metido a la parte de eso, no es algo que me pesa, no es algo que me parece duro, al contrario, es un honor para mí llevar el apellido, el nombre, lo que sea, me parecen héroes, los amo, los admiro como artistas y como seres humanos

Entonces es muy lindo porque, sobre todo, creo que lo que me pasa es que me topo con la gente y me dicen: ‘yo te conocí cuando estabas así' y es una cosa de sentir familia y de sentir apoyo en el medio, que es precioso, porque es un medio muy rudo

La joven actriz habló de la forma en que mantuvo el legado de su padre hasta ahora.

Yo creo que y mi papá lo decía, que no somos esto, dejamos un cuerpo y volvemos a comenzar y que siempre estamos, entonces para mí, me da mucha calma y yo sé que donde esté va a regresar

Fiona, además, refrenda el amor y admiración que tiene por su mamá, quién la sacó a ella y a su hermano, Luca adelante tras la intempestiva muerte de su papá.

Es un ser fuertísimo, con esta experiencia como cualquier otra, es fuerte, es alta y tiene mucho amor

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Fiona participa en la película El roomie, donde comparte créditos con José Eduardo Derbez y Giuseppe Gamba.

