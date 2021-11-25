Sergio Mayer reacciona a la demanda de Daniela Parra contra Ginny Hoffman.

Luego de que Sergio Mayer mostrara su total apoyo a Ginny Hoffman y a su hija Alexa Parra, ¿qué opina sobre la reciente denuncia que Daniela Parra, hija mayor de Héctor "N", presentó en contra de la actriz de Chiquilladas por el delito de omisión?

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Y es que Daniela considera que si Ginny Hoffman sabía que su hija era abusada sexualmente por Héctor "N", debió haberlo denunciado desde el primer momento.

Yo creo que ella puede y debe hacer todo lo posible y humanamente posible para tratar de rescatar, pues algo de la credibilidad de su padre y es válido que ella haga, que trate de buscar otros culpables, es parte de su trabajo, pero bueno. Las autoridades, la ley y el juez, determinarán en su momento qué es lo correcto

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