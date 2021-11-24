Yahir no asimila que su hijo Tristán recayó en las drogas.

Visiblemente afectado, Yahir rompe el silencio con Ventaneando sobre la decisión de su hijo Tristán de convertirse en actor porno para una famosa plataforma de contenido para adultos.

El exacadémico revela que se encuentra tomando terapia, pues la noticia no ha sido nada fácil para él y su familia, pues además el joven ha recaído nuevamente en adicciones.

Me siento viviendo en una pesadilla. Estoy lógicamente triste con un hijo con una adicción, recayendo después de mucho tiempo y después de luchar mucho mucho tiempo

Estoy con un hijo recaído que está en problemas otra vez y que no quiere saber nada de nadie. Quiere que lo aceptemos así con todo y su adicción, pero la verdad es que yo no puedo tener un hijo así conmigo

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Yahir está tomando terapia para superar sus problemas familiares

Yahir se dijo triste por la recaída de Tristán en las drogas, pues hasta tomó terapia para aprender a manejar la situación.

Mi hijo necesita estar limpio porque es una persona cuando no está en drogas y es otra persona cuando está consumiendo. Estoy tomando mis terapias y a seguirle

No tengo palabras para expresar mi dolor con todo esto, pero hay un show que tengo que dar

El artista de 42 años aseguró que su hijo fue educado con buenos valores.

La última vez que hablé con él me dijo que aceptara todo esto, pero no puedo aceptarlo por tantas cosas y por mis valores. Esto no es el mundo que yo le enseñé. Yo siempre le enseñé el amor a la familia y a estar unidos. Vengo de una familia donde todos somos muy unidos y lo seguimos siendo. Él no quiere ser parte de ese mundo

Por último, Yahir comparte que siempre estará con los brazos abiertos para apoyar a su hijo Tristán.

El que tiene que hacer el cambio es él; cuenta con nosotros, cuenta con todo el apoyo y amor, pero él tiene que dar el paso, cambiar y darse cuenta de que está mal. Yo aquí estoy, es mi tesoro, mi primer hijo y mi prioridad

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