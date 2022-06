Cantante de Flans se desploma dramáticamente en concierto.

Fernanda de Pandora contó todo lo que pasó con el golpe que tuvo Ilse.

El nivel de calor y humedad que se registra la península de Yucatán le pasó factura a Ilse Olivo de Flans, durante el concierto que ella, Mimí y sus compañeras de Pandora, ofrecieron el pasado sábado en la ciudad de Mérida como parte de su Inesperado Tour.

Algunos asistentes al evento fueron testigos de cómo a tres canciones de terminar el show, la cantante abandonó el escenario, para literalmente, dejarse caer tras bambalinas. Los miembros de la producción corrieron a auxiliarla.

A su regreso a México fue Fernanda Meade, quien nos contó cómo ocurrió el incidente y cómo se encuentra su compañera.

“Justo en la canción de Cómo te va mi amor estamos al pendiente de medir la distancia... me dijeron que Ilse no estaba bien. No sabes lo que sentí, verla ahí con los paramédicos fue espantoso. A cualquiera le pasa y está perfecta, solo fue un momentito, pero está perfecta. El show estuvo increíble, pero estaba grueso el calor... de que ya no podíamos más. Fue un tema de deshidratación, hubo un momento en que se salió, se fue para atrás y se desvaneció", dijo a Ventaneando.

“Los paramédicos la atendieron y a los 5 minutos estaba ella sentada en la silla de su camerino. Se fue recuperando y está perfecta, si la pezcan la van a ver impecable. Nos dio tiempo de turistear en Mérida, se tenía que cuidar e hizo lo correcto”, contó en exclusiva.

Te puede interesar: Filtran prueba que podría comprobar la inocencia de Pascacio “N”.

Ilse cantaba con Pandora cuando se desplomó

La noche del pasado viernes 17 de junio, Ilse del grupo Flans se desmayó mientras brindaba un show musical junto a Pandora, como parte de la gira que ambas agrupaciones femeninas comparten.

La gira lleva como nombre Inesperado Tour, donde ambas agrupaciones cantan sus mejores éxitos en el escenario después de varios años.

También te puede interesar: Giovanni Medina invita a Ninel Conde a trabajar el vínculo con su hijo.