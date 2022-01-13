Flor Rubio habla de la resolución de la demanda contra Juan José Origel.

El día de ayer se reveló la resolución a favor del caso de nuestra querida Flor Rubio en contra del periodista, Juan José Origel.

Por ello, nuestra conductora habló en exclusiva sobre los detalles del dictamen y lo que tuvo que soportar durante este proceso del que salió triunfante.

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El día de ayer después de casi seis años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia definitiva a mi favor. Agradezco la sensibilidad de los ministros y las ministras de la Suprema Corte que analizaron a profundidad el asunto del abuso, de la discriminación y de la violencia en contra de la mujer, porque no es una mujer, somos todas las mujeres que somos violentadas en este país

Recordemos que todo salió de una conversación privada que fue grabada, en la cual Juan José Origel habló de Flor Rubio, audio que llegó a una revista de circulación nacional.

El conductor habló en privado, pero se le castigó como si lo hubiera dicho en un medio público, situación que ocasionó una controversia.

Esa es la controversia que llegó a la Suprema Corte de Justica de la Nación, porque ahí se analizan los derechos constitucionales. En la decisión final se comprobó que él se encontraba en un evento público, en donde estaban diferentes medios de comunicación armados con sus elementos de trabajo, es decir cámaras fotográficas, cámaras de televisión y esa conversación la estaba teniendo con un grupo de periodistas

La resolución a favor de Flor Rubio es un triunfo para las mujeres

Esto no es un triunfo, ni un fracaso para nadie. Yo creo que esto es un triunfo para las mujeres que son violentadas en este país entre las que me incluyo. A mí se me ha dicho de todo: se me dijo estúpida, se me dijo prostituta, se me dijo que no iba a llegar a ningún lado con esta demanda, que estaba perdiendo el tiempo, muchos medios nacionales, de televisión y radio se burlaron de mí y apoyaron a Juan José Origel por la amistad…

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Flor Rubio nunca dejó de luchar por la justicia y después de casi seis años logró una resolución a su favor.