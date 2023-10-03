¿Por qué se regalan flores azules este 3 de octubre?

Desde hace un tiempo, las cosas han cambiado y ahora, no solo son los hombres los que deben de regalar flores, también las mujeres tienen un día en especial para tener un presente con sus novios. Por si tienes la duda de qué fechas es, aquí te contaremos todo lo que se espera para ese día.

Cabe recordar que el 21 de septiembre fue un día que tomó mucha popularidad en las redes sociales, por todos los hombres que tuvieron un detalle con sus parejas, al darle flores amarillas. Sin embargo, este papel ha cambiado, pues se espera que el 3 de octubre, ellas tengan el mismo regalo para ellos, pero en color azul.

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¿Por qué se regalan flores azules el 3 de octubre?

Por si lo desconocías, el día 3 de octubre, se estableció como el día del novio, desde el 2016 en México, junto con otros países de Latinoamérica.

Cuando se regalan flores azules, es una muestra de mucha confianza y de lo importante que es esa persona para ti.

Recordemos que esta tradición comenzó en 2016, ya que por medio de las redes sociales, muchas parejas subieron fotos con sus parejas con flores azules. Este hecho, se volvió viral al grado que en los años siguientes se convirtió en una completa tradición entre los enamorados.

Por si no tienes ideas de qué flores azules puedes obsequiar, aquí te dejamos algunas opciones que puedes dar en ese día tan especial:

Orquídeas azules : Estas son flores exóticas, las cuales pueden representar la belleza, amor y pasión.

: Estas son flores exóticas, las cuales pueden representar la belleza, amor y pasión. Rosas azules : Una de las opciones más populares, pues simbolizan amor, romance y pasión.

: Una de las opciones más populares, pues simbolizan amor, romance y pasión. Lirios azules: Esta opción es muy elegante y de mucho compromiso, pues significa el amor eterno.

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Lo importante de regalar flores azules, es el motivo por el cual se obsequian, darle a las personas una muestra de agradecimiento por todo el amor y apoyo.

