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FOTOS: Aleks Syntek fue uno de nuestros primeros invitados en el foro.
Aleks Syntek fue uno de nuestros primeros invitados en esta nueva etapa del programa y te contaremos todo sobre él.
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek tiene una de las voces más reconocidas de la música en nuestro país. Su carrera se ha vuelto una de las más exitosas y ha podido compartir el estudio y el escenario con algunos de los artistas más grandes de todos los tiempos. Y nosotros pudimos tenerlo como uno de nuestros primeros invitados en esta nueva etapa de nuestro programa.
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SU HISTORIA
Aleks siempre ha estado involucrado en la vida del espectáculo y de la televisión en nuestro país. Desde pequeño participó en diferentes comerciales y en algunos programas infantiles. Tiempo después, Aleks decidió comenzar una carrera como comediante en una de las televisoras más importantes de México. Él decidió dejar la televisión a un lado para poder comenzar con su carrera musical. Aunque no contara con instrumentos musicales propios, siempre encontró la manera de poder hacer música. Muchos comenzaron a llamarle de distintos nombres hasta que llegó el apodo que todos conocemos - Syntek.
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SU MÚSICA
Al estar trabajando en un estudio de grabación, Aleks pudo conocer a muchos músicos y esto ayudó a que su carrera despegara. Formó distintos grupos y cmabió de proyectos, hasta que Aleks Syntek y la Gente Normal. Con esa agrupación lanzó algunas de las canciones más importantes de su carrera. Los años siguieron avanzando y la carrera de Aleks siguió madurando. Comenzó a trabajar en distitnas películas al realizar canciones especiales para las cintas.
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LAS COLABORACIONES
Aleks Syntek ha tenido una gran carrera y esto le ha permitido colaborar con grandes artistas de la escena internacional como Miguel Bosé, Juan Gabriel, Los Ángeles Azules e incluso Alan Parsons. Su música ha cambiado a lo largo de toda su carrera y él ha podido ganar distintos reconocimientos internacionales. Además, Aleks ha podido incursionar en el campod el doblaje con sus participaciones en películas animadas.
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek
Aleks Syntek