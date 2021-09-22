FOTOS: Conoce por completo a Aristeo, el nuevo conductor de VLA.

Aristeo Cázares es uno de los atletas con un gran triunfo en las playas del Exatlón, pero no solo ha destacado en los deportes. Te contaremos de nuestro nuevo y joven conductor de VLA para los fines de semana en esta gran galería que tenemos preparada para ti.

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Aristeo Cázares nació el 11 de agosto de 1995 en Veracruz, y desde una edad muy temprana mostró una gran inclinación por los deportes extremos. Al lado de su hermano, Ernesto Cázares, formó parte del grupo llamado Skybrother, y se ha vuelto un exitoso maestro de parkour, la disciplina que él ha practicado por muchísimo tiempo, y una de las razones por las que pudo pertenecer al grupo de participantes de los reality show de La Isla y de Exatlón. Aunque en el primero de esos programas Aristeo no pudo llegar tan lejos en la competencia, fue en Exatlón que pudo alcanzar el triunfo y lograr así la fama entre el público de nuestro país.

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Fue en ese momento que Aristeo se convirtió en uno de los atletas con más participaciones en la televisión, a petición de sus fanáticos y seguidores. Participó nuevmente en Exatlón y tuvo que enfrentarse a su hermano Ernesto. Esta fue una de las razones por las cuáles la gente mostró su apoyo total a Aristeo. Tiempo después, pudo formar parte del elenco de la última temporada de MasterChef Celebrity, y ha podido destacar en la competencia culinaria por su dedicación y estudio de todas las recetas y retos que el programa ha presentado para todos los participantes.

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Aristeo será uno de los rostros más nuevos y más frescos que estará conduciendo la emisión de fin de semana de Venga La Alegría, y nosotros estamos impacientes por verlo en nuestro programa.