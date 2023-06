¡Alexita Garza lució más que hermosa esta semana en Al Extremo!

Alejandra Carvajal nos presentó los mitos y las verdades sobre el sol.

Nuestra hermosa conductora Alex Garza cada semana nos deja con los ojos bien abiertos por cada look que usa en Al Extremo, y con ellos nos presenta los videos más extremos de la televisión. Los outfits de esta semana dieron mucho de que hablar en redes destacando su belleza y carisma de nuestra conductora.



La semana la inició con un vestido muy increíble en color blanco y con aberturas en la parte frontal que dejaba lucir su abdomen. El peinado fue el adecuado con unas ondas más marcadas y para que el vestido no perdiera protagonismo. Los aretes llamaron mucho la atención por los detalles tan sutiles que tienen.

Continuamos la semana con un look más atrevido, ya que la falda estilizaba perfectamente su cuerpo y le dio el toque especial al look con el estampado en diferentes tonos de color pero ¡muy hermosa!, el outfit fue complementado con un top en color azul pastel.

¡Mitad de semana y nos presentó un outfit con los colores adecuados para iniciar el verano y nuestra Alexita Garza ya está más que lista para estos días de intenso calor! Por ello en este look lucía hermosa con estos tonos y de nuevo la falda fue la protagonista con el increíble diseño de tye-dye.

Llegó el jueves luciendo un conjunto en tonos más sobrios pero ¡muy en tendencia! Ya que el top traía pequeñas perlas que le daban el toque más que perfecto a la prenda. El maquillaje de igual forma fue muy acertado y el color de labios resaltaba mucho al look final. ¡Una clara muestra de que nuestra hermosa conductora use lo que use siempre nos impacta!

¡Un look más atrevido pero siempre en tendencia! Nuestra Alexita Garza cerró la semana con un atuendo que se salió de su zona de confort pero que nos dejó impresionados, cabe aclarar que siempre le pone el toque a su gran estilo. La falda tenia una abertura que dejaba observar de más su pierna y con un estampado en diferentes tonos. El cabello lo lució con dos coletas muy alocadas, un maquillaje y accesorios más que adecuados. La alagaron con comentarios como: “La más hermosa del mundo mundial”. No cabe duda que nuestra conductora extrema siempre nos muestra lo último de la moda pero muy a su estilo.