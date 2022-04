Con estas FOTOS Aurora Cárdenas enamora a Christian Nodal.

La carrera de Christian Nodal parece ir tomando su curso de a poco, luego del rompimiento con Belinda hace casi dos meses, pues se vio involucrado en problemas legales debido a la cancelación de algunas de sus presentaciones, sin mencionar los problemas de salud de su madre y las recientes apariciones con dos hermosas mujeres, Mariana Ríos y Aurora Cárdenas, con quienes ha sido vinculado sentimentalmente.

El cantante de regional mexicano fue captado hace algunos días bastante cariñoso con una guapa mujer, cuya identidad era hasta hace poco desconocida, ya que posteriormente se dio a conocer que se trataba de la empresaria Aurora Cárdenas, quien es una importante empresaria en el sector inmobiliario y además es CEO de la empresa I Did i for you.

Después de andar algunos meses con el corazón roto tras la abrupta separación de Belinda, Christian Nodal parece haber encontrado en Aurora Cárdenas a su otra mitad, o al menos es lo que parece, por ello, sus fanáticos se dieron a la tarea de investigar un poco más sobre la empresaria y descubrieron que no solo es exitosa en las bienes raíces sino también una estrella del internet.

¿Quién es Aurora Cárdenas, mujer que está saliendo con Christian Nodal?

Actualmente, la presunta nueva novia de Christian Nodal cuenta con más de 107 mil seguidores en Instagram, donde muestra constantemente su gusto por la moda y lo bien que luce sus diferentes looks gracias a su envidiable figura.

No importa si está trabajando o descansando, la nueva conquista del intérprete de “Ya no somos ni seremos” siempre luce espectacular y arranca suspiros a más de uno. En su descripción de Instagram, la empresaria dice ser una apasionada de las ventas, pues cabe señalar que es especialista en asesoramiento en inversiones inmobiliarias.

Aunque su noviazgo con Nodal no ha sido confirmado, sus seguidores crecen como la espuma gracias a la popularidad del cantante mexicano y sin duda alguna, a la belleza de la empresaria.

