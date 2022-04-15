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FOTOS | Ella es Aurora Cárdenas, la supuesta novia de Christian Nodal.

Conoce a detalle a la mujer que habría llegado a ocupar el lugar de Belinda en el corazón del cantante de Regional Mexicano.

Por: Redacción Azteca UNO

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Aurora Cárdenas con labios marrón..jpg
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