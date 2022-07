Las FOTOS que confirmarían que Cazzu está embarazada.

Cinco meses han pasado desde que Christian Nodal y Belinda dieron por terminada su relación por causas que hasta la fecha siguen siendo desconocidas; sin embargo, el cantautor mexicano decidió darse una nueva oportunidad en el amor con Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu), con quien se le ha visto muy pegadito en los últimos meses.

Ambos cantantes siguen dando de qué hablar desde que fueron captados tomados de la mano caminando por las calles de Guatemala, pues se sus muestras de cariño cada vez son más frecuentes.

Belinda estuvo en Guadalajara. ¿Pudimos hablar con la joven cantante?

Cazzu acompañó a Nodal por diferentes plazas en donde el sonorense se presentó con su “Forajido Tour”, por lo que su romance es un secreto a voces, mismo que ninguno de los dos se ha encargado de asegurar o desmentir, pero los hechos ahí están y hablan por sí solos.

La feliz pareja ha sido captada saliendo de un hotel, abrazados y hasta besándose, pero lo que más llamó la atención fue cuando Christian Nodal le dijo “te amo” a la argentina, algo que no pasó desapercibido y causó controversia.

La relación entre ambos va muy en serio y Nodal ya habría presentado a Cazzu con su familia, pero eso no es todo, el programa Chisme No Like reveló que el sonorense tiene planes de mudarse a Argentina y formar una familia con la cantante de trap.

Cazzu desata rumores de embarazo

Los conductores de Chisme No Like dieron a conocer que Nodal y su novia “están buscando una residencia para vivir en Argentina, pero no solo está componiendo con su mujer, han hablado de la posibilidad de tener un hijo, ya está pensando en ser padre y obviamente con la susodicha”.

Los rumores de un posible embarazo han ido en aumento después de que la cantante fuera captada agarrando su pancita durante los Premios Juventud 2022; sin embargo, causó extrañeza que no llegara con Nodal.

Al desfilar por la alfombra roja sorprendió a propios y a extraños al lucir un hermoso vestido de dos piezas en mezclilla, pero como mencionamos anteriormente, lo que saltó a la vista de todos fue que con ambas manos se tocara el vientre, algo que encendió las alarmas.

💥 Cazzu en los Premios Juventud 2022 🔥

¿Nodal le envió un piropo? Cazzu no solo sorprendió al no llegar con Nodal sino también avivó los rumores de un posible embarazo. Su presencia durante los Premios Juventud no pasó desapercibida y el sonorense le habría enviado un enigmático mensaje en su cuenta de Twitter.

“Fiu fiu… qué manera de brillar”, público el intérprete de “Vivo en el 6”, por lo que sus fans de inmediato aseguraron que el mensaje había sido para Cazzu.