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FOTOS | ¿Lourdes Munguía defendió al productor Coco Levy?

Lourdes Munguía platicó con varios miembros la prensa y realizó fuertes declaraciones en defensa de su amigo, el productor Coco Levy. ¿Qué fue lo que dijo?

Por: Redacción Azteca UNO

¿Lourdes Murguía defendió al productor Coco Levy?

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