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FOTOS | Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna. ¿Qué ha pasado con ellos?

En días anteriores se comunicó que Luis Enrique Guzmán realizó una prueba de ADN con Apolo, hijo de Mayela Laguna, y resultó que él no es su padre. ¿Qué pasa?

Por: Caleb López

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna. ¿Qué ha pasado con ellos?

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