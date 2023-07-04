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FOTOS | En MasterChef Celebrity, la familia es el ingrediente clave.

En MasterChef Celebrity, sabemos que cocinar para la familia es lo más importante y una gran responsabilidad; donde el ingrediente principal, es el amor.

Por: Palmira Silva

Las celebridades entran confundidas y sorprendidas por el reacomodo en el set de MasterChef Celebrity.
En MasterChef Celebrity, la familia es lo más importante; es por eso que en este reto, las celebridades tendrán que cocinar para la familia Torres.
Para este reto, las celebridades trabajarán en equipos; los jueces de MasterChef Celebrity, elegirán a los capitanes de cada uno.
El capitán que más desgrane maíz, elegirá el menú y armará los equipos de MasterChef Celebrity.
Lis es la experta desgranando elote, es ella quien tendrá que armar los equipos y elegir el menú de este reto en MasterChef Celebrity.
Lis dispone que el equipo liderado por Romina estará compuesto por Manuna, Cositas e Irma.
El equipo de Cibernético quedó compuesto por Palencia, Mónica, el Travieso y Emir, en MasterChef Celebrity.
Por último, en el equipo de Lis quedó Fabiola, Eduardo, Ivonne y Ana Patricia, para este reto de MasterChef Celebrity.
El chef Herrera les recuerda a los capitanes que: En MasterChef Celebrity, un mal liderazgo, lleva siempre al fracaso.
El chef Alfonso aconseja a Eduardo para preparar garnachas originarias del centro del país y ganar el reto de MasterChef Celebrity.
El equipo de las garnachas del sur, decidió hacer panuchos; la chef Zahie le da tips a Irma para prepararlos en MasterChef Celebrity.
En este reto de MasterChef Celebrity, Emir pone el sazón del norte a su platillo.
Mónica y Cibernético saben que en MasterChef Celebrity, el trabajo en equipo requiere de buena comunicación y organización.
El equipo de Lis está más que organizado, cualidad indispensable para ganar el reto de MasterChef Celebrity.
En el primer reto de MasterChef Celebrity, Manuna prepara el toque final para una buena comida yucateca.
La familia Torres ha tomado una decisión para nombrar al equipo ganador de garnachas, en este reto de MasterChef Celebrity.
El equipo de Romina fue el ganador del primer reto de MasterChef Celebrity.
Para el próximo reto de salvación en MasterChef Celebrity, los participantes trabajarán en parejas, o eso creían.
En MasterChef Celebrity nada está escrito, cuando las celebridades creían que tenían todo resuelto, el chef Herrera les cambia los planes.
Las parejas se tienen que dividir los ingredientes y cada quien preparará su propio platillo, para el reto de salvación de MasterChef Celebrity.
Cibernético y Ana fueron separados, sin embargo decidieron hacer la misma receta para este reto de salvación de MasterChef Celebrity.
A pesar de haber sido separados, el chef Alfonso le da los mismos consejos a ambos concursantes de MasterChef Celebrity.
En este reto de MasterChef Celebrity, la chef Zahie le da los mejores consejos a las celebridades.
El chef Herrera supervisa todos los pasos de los concursantes de MasterChef Celebrity.
Fabiola logra subir al balcón en el reto de salvación de MasterChef Celebrity.
Para el reto de eliminación de MasterChef Celebrity, la chef Zahie nos regala una extraordinaria master class y nos enseña el arte de hacer pasta.
Las celebridades ponen toda su atención a la clase, para no ser eliminados de MasterChef Celebrity.
Emir sigue los pasos de la clase que dio la chef Zahie en MasterChef Celebrity.
Los nervios están a tope en este reto de eliminación de MasterChef Celebrity.
Emir es el séptimo expulsado de MasterChef Celebrity.
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Las celebridades entran confundidas y sorprendidas por el reacomodo en el set de MasterChef Celebrity.
En MasterChef Celebrity, la familia es lo más importante; es por eso que en este reto, las celebridades tendrán que cocinar para la familia Torres.
Para este reto, las celebridades trabajarán en equipos; los jueces de MasterChef Celebrity, elegirán a los capitanes de cada uno.
El capitán que más desgrane maíz, elegirá el menú y armará los equipos de MasterChef Celebrity.
Lis es la experta desgranando elote, es ella quien tendrá que armar los equipos y elegir el menú de este reto en MasterChef Celebrity.
Lis dispone que el equipo liderado por Romina estará compuesto por Manuna, Cositas e Irma.
El equipo de Cibernético quedó compuesto por Palencia, Mónica, el Travieso y Emir, en MasterChef Celebrity.
Por último, en el equipo de Lis quedó Fabiola, Eduardo, Ivonne y Ana Patricia, para este reto de MasterChef Celebrity.
El chef Herrera les recuerda a los capitanes que: En MasterChef Celebrity, un mal liderazgo, lleva siempre al fracaso.
El chef Alfonso aconseja a Eduardo para preparar garnachas originarias del centro del país y ganar el reto de MasterChef Celebrity.
El equipo de las garnachas del sur, decidió hacer panuchos; la chef Zahie le da tips a Irma para prepararlos en MasterChef Celebrity.
En este reto de MasterChef Celebrity, Emir pone el sazón del norte a su platillo.
Mónica y Cibernético saben que en MasterChef Celebrity, el trabajo en equipo requiere de buena comunicación y organización.
El equipo de Lis está más que organizado, cualidad indispensable para ganar el reto de MasterChef Celebrity.
En el primer reto de MasterChef Celebrity, Manuna prepara el toque final para una buena comida yucateca.
La familia Torres ha tomado una decisión para nombrar al equipo ganador de garnachas, en este reto de MasterChef Celebrity.
El equipo de Romina fue el ganador del primer reto de MasterChef Celebrity.
Para el próximo reto de salvación en MasterChef Celebrity, los participantes trabajarán en parejas, o eso creían.
En MasterChef Celebrity nada está escrito, cuando las celebridades creían que tenían todo resuelto, el chef Herrera les cambia los planes.
Las parejas se tienen que dividir los ingredientes y cada quien preparará su propio platillo, para el reto de salvación de MasterChef Celebrity.
Cibernético y Ana fueron separados, sin embargo decidieron hacer la misma receta para este reto de salvación de MasterChef Celebrity.
A pesar de haber sido separados, el chef Alfonso le da los mismos consejos a ambos concursantes de MasterChef Celebrity.
En este reto de MasterChef Celebrity, la chef Zahie le da los mejores consejos a las celebridades.
El chef Herrera supervisa todos los pasos de los concursantes de MasterChef Celebrity.
Fabiola logra subir al balcón en el reto de salvación de MasterChef Celebrity.
Para el reto de eliminación de MasterChef Celebrity, la chef Zahie nos regala una extraordinaria master class y nos enseña el arte de hacer pasta.
Las celebridades ponen toda su atención a la clase, para no ser eliminados de MasterChef Celebrity.
Emir sigue los pasos de la clase que dio la chef Zahie en MasterChef Celebrity.
Los nervios están a tope en este reto de eliminación de MasterChef Celebrity.
Emir es el séptimo expulsado de MasterChef Celebrity.
Las celebridades entran confundidas y sorprendidas por el reacomodo en el set de MasterChef Celebrity.
En MasterChef Celebrity, la familia es lo más importante; es por eso que en este reto, las celebridades tendrán que cocinar para la familia Torres.
Para este reto, las celebridades trabajarán en equipos; los jueces de MasterChef Celebrity, elegirán a los capitanes de cada uno.
El capitán que más desgrane maíz, elegirá el menú y armará los equipos de MasterChef Celebrity.
Lis es la experta desgranando elote, es ella quien tendrá que armar los equipos y elegir el menú de este reto en MasterChef Celebrity.
Lis dispone que el equipo liderado por Romina estará compuesto por Manuna, Cositas e Irma.
El equipo de Cibernético quedó compuesto por Palencia, Mónica, el Travieso y Emir, en MasterChef Celebrity.
Por último, en el equipo de Lis quedó Fabiola, Eduardo, Ivonne y Ana Patricia, para este reto de MasterChef Celebrity.
El chef Herrera les recuerda a los capitanes que: En MasterChef Celebrity, un mal liderazgo, lleva siempre al fracaso.
El chef Alfonso aconseja a Eduardo para preparar garnachas originarias del centro del país y ganar el reto de MasterChef Celebrity.
El equipo de las garnachas del sur, decidió hacer panuchos; la chef Zahie le da tips a Irma para prepararlos en MasterChef Celebrity.
En este reto de MasterChef Celebrity, Emir pone el sazón del norte a su platillo.
Mónica y Cibernético saben que en MasterChef Celebrity, el trabajo en equipo requiere de buena comunicación y organización.
El equipo de Lis está más que organizado, cualidad indispensable para ganar el reto de MasterChef Celebrity.
En el primer reto de MasterChef Celebrity, Manuna prepara el toque final para una buena comida yucateca.
La familia Torres ha tomado una decisión para nombrar al equipo ganador de garnachas, en este reto de MasterChef Celebrity.
El equipo de Romina fue el ganador del primer reto de MasterChef Celebrity.
Para el próximo reto de salvación en MasterChef Celebrity, los participantes trabajarán en parejas, o eso creían.
En MasterChef Celebrity nada está escrito, cuando las celebridades creían que tenían todo resuelto, el chef Herrera les cambia los planes.
Las parejas se tienen que dividir los ingredientes y cada quien preparará su propio platillo, para el reto de salvación de MasterChef Celebrity.
Cibernético y Ana fueron separados, sin embargo decidieron hacer la misma receta para este reto de salvación de MasterChef Celebrity.
A pesar de haber sido separados, el chef Alfonso le da los mismos consejos a ambos concursantes de MasterChef Celebrity.
En este reto de MasterChef Celebrity, la chef Zahie le da los mejores consejos a las celebridades.
El chef Herrera supervisa todos los pasos de los concursantes de MasterChef Celebrity.
Fabiola logra subir al balcón en el reto de salvación de MasterChef Celebrity.
Para el reto de eliminación de MasterChef Celebrity, la chef Zahie nos regala una extraordinaria master class y nos enseña el arte de hacer pasta.
Las celebridades ponen toda su atención a la clase, para no ser eliminados de MasterChef Celebrity.
Emir sigue los pasos de la clase que dio la chef Zahie en MasterChef Celebrity.
Los nervios están a tope en este reto de eliminación de MasterChef Celebrity.
Emir es el séptimo expulsado de MasterChef Celebrity.

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