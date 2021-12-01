FOTOS | ¿Qué está sucediendo con el caso legal del actor Pablo Lyle?

Pablo Lyle es uno de los famosos mexicanos más polémicos de los últimos años. Después de obtener la fama gracias a su trabajo en distintos proyectos de televisión, cine y teatro, Pablo Lyle estuvo involucrado en un incidente que lo llevó a la corte de Estados Unidos. Nosotros te contaremos todo lo que ha sucedido con él y con su caso en la corte.

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¿QUÉ FUE LO QUE SUCEDIÓ?

Pablo Lyle y su cuñado estuvieron involucrados en un incidente de tránsito en Estados Unidos. Otro automovilista bajó de su vehículo para confrontar al actor y a su acompañante por haberle cerrado el paso, terminando en un enfrentamiento físico. Pablo Lyle golpeó a este conductor, haciéndolo caer al suelo y golpearse la cabeza. Días después, llegó la noticia de que esta persona perdió la vida por un derrame cerebral y fue demostrado que lo causó un impacto contundente en la cabeza. Fue en ese momento que las autoridades de Estados Unidos pusieron a Pablo Lyle bajo arresto domiciliario y le impidieron salir del país hasta que se concluyera su proceso legal y pudiera haber un veredicto para él y para la familia del fallecido.

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SU PROCESO EN LA CORTE

Todo comenzó en el año de 2019. A pesar de que los defensores legales de Pablo Lyle comenzaron con mucho optimismo el proceso, las cosas no fueron tan sencillas para nadie. Argumentando que fue en defensa propia, el jurado rechazo la apelación del equipo legal de Pablo Lyle, posponiendo la audiencia hasta que se pudieran reunir todas las pruebas necesarias.

La familia ingresó una nueva demanda en contra de Pablo Lyle por homicidio. Las cosas dieron un giro radical después de esto, y el actor se enfrentó a una nueva posibilidad en su proceso legal: ser enviado a prisión por el crimen de homicidio en segundo grado.

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Su equipo de defensores legales intentaron que el estado de Florida y el jurado pudiera aceptar el hecho de que él y su acompañante actuaron en defensa propia, pero fue rechazado nuevamente.

Pablo Lyle y sus abogados han estado a la espera de que pueda suceder la audiencia, pero fueron ellos mismos los que han tratado de tener un caso “completo” para la defensa del actor y es por eso que se ha pospuesto nuevamente su audiencia hasta marzo de 2022. Son casi 3 años después de que todo comenzara y Pablo Lyle ni la familia del fallecido tienen alguna respuesta concreta de la corte de Estados Unidos.