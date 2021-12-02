FOTOS | Todo lo que sucedió con el arresto y liberación de YosStop.

YosStop es una famosa youtuber mexicana que ha estado involucrada en una gran polémica legal. Estuvo presa en un penal de nuestro país después de acusaciones legales en su contra. Recien liberada, te contaremos todo lo que ha sucedido con su caso en esta galería.

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¿QUIÉN ES YOSSTOP?

Yoseline Hoffman, conocida comúnmente como YosStop, es una famosa youtuber e influencer mexicana que pertenece a las primeras generaciones de personalidades del internet en nuestro país. Después de haber comentado un video en donde una chica fue agredida sexualmente, se inició una investigación en su contra y fue arrestada el 29 de junio, siendo ingresada en el penal de Santa Martha Acatitla.

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¿QUÉ FUE LO QUE SUCEDIÓ?

Una chica asistió a una fiesta con sus amigos en el año 2018. En ese lugar, varias personas la agredieron sexualmente y grabar el hecho en video. Esto se viralizó y llegó hasta las manos de la youtuber YosStop. Ella subió un video “reacción” de eso en su canal de la plataforma, junto a fuertes comentarios donde aseguraba las razones detrás de dicha agresión y argumentó que todo fue consensuado por todos los involucrados.

Tiempo después, la chica que fue agredida denunció a la youtuber y a los demás agresores por esto. YosStop aseguró en diversas ocasiones que toda la situación era ajena a ella y que solamente querían involucrarla en un delito que ella no cometió.

El 29 de junio las autoridades llegaron hasta el domicilio de YosStop para detenerla y comenzar con la prisión preventiva impuesta por el juez.

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Meses después, nuevas acusaciones llegaron en contra de la youtuber, pero esta vez fue por posesión de pornografía infantil, ya que la víctima de la agresión era menor de edad al momento de la grabación de ese video.

Los meses pasaron y fue el 30 de noviembre que los jueces dictaminaron la suspensión de la prisión preventiva para YosStop y que pudiera salir en libertad para continuar con su proceso legal, reparando los daños a la víctima y asistiendo a una serie de cursos supervisados por las autoridades.ae