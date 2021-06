FOTOS: Tuvimos una gran noche para recordar a Sergio Vega, “El Shaka”.

Te mostramos todo lo que sucedió durante la grabación de nuestro programa, y te contamos más de nuestra noche.

Tuvimos un programa increíble para recordar a Sergio Vega, “El Shaka”, uno de los artistas más talentosas en la historia del grupero en México.

Lo primero que pasó en nuestro programa fue la primera (de muchas) interpretación de Germán Montero. Él es una de las voces mpas poderosas de la música en México, y nosotros nos quedamos encantandos por poder escucharlo no una, sino varias veces durante nuestro programa. Germán decidió abrir el escenario con el tema “Cosas del amor”. En ese momento se marcó todo el ritmo que llevaría nuestro programa. Después, él nos regaló otras apariciones en el escenario para cantar los temas “El ayudante”, y “Disculpe usted”.

Pero eso no fue todo, ya que Freddy Vega Jr. también estuvo con nosotros en el programa, y él también nos demostró, en distintas ocasiones, que tiene un gran talento para la música, y para los escenarios. Freddy nos dio grandes interpretaciones de los temas "¿Quién es usted?”, y “No quiso conmigo”. Además, él fue el aocmpañamiento perfecto para La Chicuela en un gran anecdotario. Fue muy especial, ya que La Chicuela nos contó todas las experiencias que vivió al lado de Sergio Vega, “El Shaka”, y todo lo que ha sucedido con el gran legado que ha dejado este artista.

Los juegos no podían faltar, y es por eso que Me late mi Corazón Grupero regresó a nuestro programa, y no llegó solo. Bárbara, eliminada de Survivor, y Germán Montero fueron los invitados perfectos para este divertido juego. Y no solamente fueron ellos, ya que Freddy Vega Jr. fue nuestro juez invitado. ¿Qué equipo habrá sido el ganador?

Además, La Chicuela nos volvió a sorprender en nuestra noche, con una gran entrevista que tuvo con Bronco, para saber más de su más reciente lanzamiento.