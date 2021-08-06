FOTOS: Quiero Cantar estuvo lleno de emociones y grandes momentos.

La semana en Quiero Cantar estuvo llena de emociones, de grandes presentaciones y de mucho música. Nosotros te contaremos todo lo que sucedió con nuestros participantes, y sabrás quién fue el eliminado o eliminada de esta semana.

Empezamos la semana con grandes presentaciones de Mariano, de Las Sobrevivientes, William Valdés, Anette Cuburu, Gaby Ramírez y El Capi Pérez.

Mariano nos sorprendió en el escenario con el tema de “Gasolina”, y su presentación fue suficiente para que los jueces terminaran satisfechos con su presentación. Después, Las Sobrevivientes cantaron el tema “Cómo te va mi amor”, y los jueces tuvieron que ser duros con ellas, ya que está presentación estuvo por debajo a lo que ya los habían acostumbrado en los días anteriores.

William Valdés se integró al reality, y llegó con un tema muy movido, “Quimbara”. Esta interpretación pudo encantar a los jueces y al público, y pudimos apreciar todo el sabor de Cuba en nuestro escenario. Gaby Ramírez también pasó al escenario y dio una gran interpretación del tema “Eternamente bella”. ¿Fue suficiente para convencer a los jueces de que debe seguir en la competencia?

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El Capi arriesgo y salió de su zona de confort con el tema “Oops!... I Did It Again”, y el púnlico y los jueces quedaron fascinados con esta intervención.

El martes llegó, y las presentaciones siguieron. Curvy Zelma y Miguel pasaron al escenario para cantar el tema “Tan solo tú", y los jueces quedaron fascinados con esta interpretación del dúo.

Los Destrampados se adueñaron del escenario para cantar el tema “Pachuco”, y con su irreverencia pudieron conquistar al público y a todo nuestro jurado.

Después, Robbie Mora pasó a nuestro escenario para cantarnos el tema “Lo dejaría todo”. Los jueces fueron amables con las críticas de su actuación, y el público mostró su aprovación.

Bella de la Vega fue una de las grandes sorpresas del concurso, ya que con el tema “Soy rebelde”, los jueces quedaron satisfechos con su presentación en el escenario.

Para finalizar el día, Laura G tomó su lugar en el escenario para cantar el tema “Chica yeye”, y con este tema se pudo colocar como una de las favoritas del público, y una de las participantes con mayor mejoría del programa.

El miércoles comenzó, y los participantes tuvieron una segunda oportunidad para demostrarles a todos de qué están hechos.

Gaby Ramírez inauguró el escenario con el tema “Bidi bidi bom bom”, pero no fue suficiente para ganarse la aprobación del jurado.

Siguieron Las Sobrevivientes, y ellas dieron una interpretación diferente del tema “No soy una señora”. Brissia no pudo participar, y Natalia y Kristal tuvieron que sacar adelante su presentación, aunque tampoco fuera suficiente para nuestros jueces.

William regresó a nuestro escenario y cantó el tema "¿A dónde vamos a parar?”, y el jurado terminó satisfecho con esta interpretación.

Anette también pasó al escenario para cantarnos el tema “Que vida la mía”, y los jueces tuvieron un momento difícil para decidir la calificación, que no fue para nada buena.

El Capi le dio un giro muy interesante a su presentación. Cantó el tema “Vete ya” de manera acústica, y fascinó al jurado y al público.

Mariano fue el último en pasar al escenario, y cantó “Oye”. Las críticas no fueron para nada favorables.

Poncho de Nigris tuvo una presentación sorpresa en el escenario de Quiero Cantar, y Capi fue uno de sus acompañantes con el tema “Mamón”.

El jueves llegó, y los últimos participantes pudieron tener una oportunidad más en el escenario.

Curvy y Miguel pusieron a bailar a todos con el tema “Amor a primera vista”, aunque no fue suficiente para poder salvarlos de las críticas del jurado.

Los Destrampados se adueñaron del escenario con el divertido tema titulado “Payaso del rodeo”, y nuevamente pudieron encantar al jurado y al público.

Robbie Mora interpretó el tema de “Suave”, pero tampoco fue suficiente para alcanzar la aprovación de todos los jueces, ni del público.

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Bella de la Vega tomó el micrófono y cantó el tema “La pareja ideal”. A pesar de mostrar una mejoría en el escenario, no fue suficiente para tener buenas críticas.

Laura G cerró el escenario con el tema “El ladrón”, y los jueces fueron buenos con ella durante sus críticas.

Curvy y Miguel, Las Sobrevivientes, Gaby Ramírez, Robbie Mora, Anette Cuburu y Bella de la Vega estuvieron en riesgo de ser eliminados de nuestra competencia, pero trataron de mostrar a todos que aún merecen estar en la competencia. La mayoría pudo salvarse de la eliminación, pero Robbie Mora no pudo convencer a los jueces ni al público, y no pudo seguir en la competencia.