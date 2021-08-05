FOTOS: Él es Poncho de Nigris, un fenómeno de las redes en México.

Poncho de Nigris es una de las personalidades más grandes de las redes sociales, pero, ¿ya sabías todo esto de su vida? ¡Te contaremos todo de él, y podrás ver sus mejores fotografías en el mismo lugar!

Poncho nació en Monterrey el 3 de marzo de 1976, y él siempre ha estado en el centro del ojo público. Él y sus hermanos tuvieron una infancia inclinada al deporte, pero Poncho supo que su camino no era ese. La gente comenzó a conocerlo a principios de los años 2000, ya que él participó en un de los reality shows más importantes de la época en la telelvisión Mexicana. Y eso fue el impulso que él necesitaba para poder tener una importante carrera dentro de la televisión y la farándula mexicana.

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En redes sociales, Poncho de Nigris se ha convertido en todo un fenómeno. Y principalmente es por su formación académica. Él estudio la Licenciatura en Administración de Empresas, cosa que le ha ayudado bastante, pues ha sabido cómo aprovechar sus habilidades y sus redes para convertirlas en un negocio redondo.

Pero la televisión y la música no se quedaron como cosa de una vez para Poncho de Nigris. Tuvo distintas participaciones en programas de Monterrey como conductor y como invitado, logrando posicionarse como uno de los artistas más queridos por el público. Y en la música, ha lanzado un par de sencillos que lograron encantar a los oídos de la gente.

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La polémica no ha sido ajena a su carrera, pero Poncho ha sabido cómo superar todos los obstáculos, y no dejarse llevar por todos los malos comentarios y críticas que ha tenido por las cosas que el público ha podido ver en sus redes sociales.