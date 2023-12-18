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FOTOS | Así recordamos a Rosita Pelayo, una guerrera incansable

Rosita Pelayo, una actriz y luchadora incansable, así la recuerdan sus amigos más cercanos tras su reciente partida de esta tierra.

Por: Maria Fernanda Aguilar

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