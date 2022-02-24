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FOTOS | Sebastián Yatra estará "al desnudo" en su nueva serie.
Sebastián Yatra dijo todo lo que podremos ver en su nueva serie y cuál es su opinión acerca de toda la diversidad sexual.
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra regresó a nuestro país. ¿Qué le dijo a los medios?
Sebastián Yatra participó en la nueva serie de Manolo Caro. ¿Podremos verlo desnudo?
Sebastián Yatra visitó nuestro país para ofrecer un concierto y aprovechó para hablar con la prensa acerca de todo lo que podemos esperar de la nueva serie en la que participó.
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Sebastián Yatra respondió a todas las preguntas que le hicieron los medios y confesó que en la nueva serie de Manolo Caro sí aparece desnudo. También agregó que él no ve con tabú la diversidad sexual.
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Sebastián Yatra también aseguró que la serie está dirigida a un público adulto por los temas que aborda y que él se divirtió muchísimo al poder participar en ella. Le preguntaron por los regalos que ha hecho a sus parejas y él confesó que nunca ha dado regalos caros.
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo
Sebastián Yatra al desnudo