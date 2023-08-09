¿Es un signo de interrogación? Esto captó el telescopio James Webb

El universo esconde un sinfín de misterios y el último descubrimiento del telescopio James Webb lo confirma, ya que captó una extraña formación que se robó toda la atención, pues simula ser un enorme signo de interrogación.

En una reciente imagen de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) se alcanza a apreciar una impresionante estructura galáctica que se trata de un perfecto signo de interrogación, mismo que ha generado muchas dudas entre los expertos.

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La imagen captada por el telescopio James Webb mostraba en un inicio un vistazo de dos estrellas jóvenes en formación. Ambas se encuentran a una distancia de 1.470 años luz de la Tierra, dentro de la Constelación de Vela.

Las estrellas (Herbig-Haro 46 y 47), están rodeadas por un disco de material que las alimenta. Este será su principal elemento de formación durante su proceso de crecimiento, el cual se extenderá durante millones de años.

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¿Qué es la nueva imagen que envió el Telescopio James Webb? Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue una estructura similar a la de un signo de interrogación, ubicada en el espacio profundo. Además, su color es bastante intenso y brillante que la hace destacar en medio del espectral color negro del universo.

Going goblin mode.



Within the orange-white splotch at the center of this image are 2 chaotic baby stars. Over thousands of years, the pair repeatedly gobbled up, then spat out the gas and dust around them — producing those fiery orange lobes: https://t.co/lSOy5uyCYD pic.twitter.com/jHVu6YlGXv — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 26, 2023

¿Qué significa tan extraño signo de interrogación en el espacio?

Como mencionamos anteriormente, esta estructura acaparó la atención de los expertos, quienes relevaron algunos detalles sobre su naturaleza. Representantes del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial (STScI), en Baltimore, comentaron a Space.com que se trata de una formación muy distante.

Además, señalaron que esta podría ser la primera vez que ha sido avistada por los astrónomos. Por ello, la consideraron una proeza del telescopio James Webb.

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“Es probablemente una galaxia distante”, comentó el STScI en su comunicado. “Potencialmente podría tratarse de galaxias interactuando”. Por su parte, Matt Caplan, profesor adjunto de Física de la Universidad Estatal de Illinois, dijo que esta formación podría ser el resultado de una fusión entre dos galaxias.

Tanto Caplan como el STScI estuvieron de acuerdo en que la única opción que queda descartada es que se trate de una estrella, esto debido a la ausencia de picos de refracción que producen estos objetos en los espejos del James Webb, los cuales no son visibles en las imágenes captadas por el telescopio.

