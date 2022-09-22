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FOTOS | Verónica Castro y las parejas de su hijo Christian Castro.

Verónica Castro sigue revelando sus más grandes intimidades con Pati Chapoy y fue durante la entrevista que la actriz habló de las relaciones de su hijo.

Por: Redacción Azteca UNO

Verónica Castro le reveló sus secretos a Pati Chapoy.

Verónica Castro y las parejas de su hijo Christian Castro.

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