Francisco Céspedes revela que Luis Miguel le dedicó ‘Pensar en ti’ a su madre

Aunque todo mundo cree que la canción ‘Pensar en ti’, que Luis Miguel convirtió en éxito hace varios ayeres, estaba dedicado a una pareja, en realidad, el cantante lo interpretaba pensando en su madre, Marcela Basteri, en cuya búsqueda estaba inmerso en aquella época, según lo relata el compositor Francisco Céspedes.

Él estaba buscando a su mamá en ese momento todavía, yo no quisiera haber estado nunca, ni quisiera estar en los zapatos de Luis Miguel en ese instante de buscar a su madre y no aparecer nunca más. Entonces, él se la cantaba a ella…

Y así, recuerda el cubano cómo fue que hoy el emblemático tema, llegó a manos de Luis Miguel.

Te puede interesar: Patricio Cabezut rechaza llegar a un acuerdo con su ex Aurea Zapata

La última canción que había hecho yo en Cuba… y me fui a una compañía de discos, pero a esa compañía pertenecía, creo que todavía pertenece Luis Miguel, el día que pude entrar, después de más de mes y medio, tomé la guitarra y empecé a cantar, y el director de la compañía, que en paz descanse, Julio Saenz dijo ‘hagan un demo y mándansela a Luis Miguel’ y Luis Miguel la recibió y después hicimos una gran amistad. Él se sabe muchas canciones mías y ahí empezó todo

¿Cómo está la salud de Raúl di Blasio?

Por otro lado, Céspedes reveló que su colega Raúl di Blasio, quien en agosto pasado presentó una insuficiencia cardiaca durante su visita a México, ya se encuentra en recuperación y fuera de peligro.

También te puede interesar: Rindieron un homenaje a Andrés García y a su personaje “Pedro Navaja”

Se acaba de salvar, le acaban de poner un corazón nuevo, hablé con él y está muy bien, con la felicidad también de que no estuvo sufriendo mucho tiempo

Céspedes, se presentará el próximo 13 y 14 de octubre en el Lunario de la Ciudad de México.

