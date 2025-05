Franco Escamilla la rompe con su especial de comedia; ¿cuántas visitas lleva en YouTube?

Se trata, sin duda, de uno de los comediantes que ha sentado precedentes a nivel México y Latinoamérica en la última década. Franco Escamilla sigue arrasando en cuanto a niveles de rating se refiere y, pese a sus polémicas, continúa siendo el favorito de chicos y grandes, al menos eso se refleja en las vistas que tiene su último gran especial de comedia en YouTube.

Si bien cuenta con una excelente relación con distintas plataformas de streaming, en diversas ocasiones Franco Escamilla ha dicho que debe su popularidad a los videos que compartió en su cuenta de YouTube. Ante ello, el comediante fanático de Cruz Azul decidió compartir un nuevo especial de comedia que recientemente logró un récord debido a la cantidad de vistas que acumula.

¿Cuántas vistas tiene el especial de comedia de Franco Escamilla?

Fue el 5 de abril del 2020; es decir, en plena época pandémica, que Franco Escamilla compartió con sus millones de seguidores el especial de comedia llamado RPM, el cual publicó en su cuenta oficial de YouTube. A poco más de cinco años de aquel momento, el comediante en turno puede presumir de tener el video humorístico más visto de todos.

Y es que, recientemente, se supo que este especial de comedia se volvió el más visto de YouTube al superar la marca de las 252 millones de vistas, convirtiéndose así en el especial más visualizado en la historia de esta plataforma. Con ello, Franco Escamilla demuestra una vez más que se encuentra en la cima de los comediantes contemporáneos pese a las críticas en su contra.

Familia: #RPM acaba de llegar a los 200 MILLONES DE REPRODUCCIONES

Gracias a todos los que han colaborado con sus vistas a que sea el show de comedia más visto en YouTube

¡Los quiero, culeros! pic.twitter.com/VLeUBec3Qa — Franco Escamilla (@franco_esca) November 26, 2023

¿Qué dijo Franco Escamilla al respecto?

“Se trata de un parteaguas en mi carrera, no solo por los países que me permitió conocer ni por las vistas que tengo en YouTube, definitivamente llegó en un momento de mi vida en que necesitaba divertirme y agradezco a Dios y a la familia no sanguínea que me acompaña función a función, y que me permite jugar en el escenario”, expresó Franco Escamilla en palabras recolectadas por Milenio.