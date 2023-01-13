Franco Paolo sufrió una nueva crisis por la depresión que padece.

Franco Paolo sufrió una nueva crisis por la depresión psicótica que padece y su mamá Martha Mariana Castro, sus diez hermanos y el apoyo médico, fueron claves para sobreponerse.

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Vengo, justamente de una crisis que pasó, también complicada, muy complicada, pero afortunadamente salimos adelante. Muy importante poder hablar de estas cosas de manera más abierta, para poder apoyarnos entre todos

Fue un triángulo muy sencillo, es una persona que te ame, en este caso para Franco fui yo, una persona que sea un psiquiatra que, te dé la medicación adecuada, para que su cerebro tenga los químicos que necesita y otro importante, un psicólogo, terapeuta, una persona con la que tú puedas hablar, si tú nada más te enchochas y te empastas, pues no vas a dar con la causa que te está provocando

Es un conjunto de todas las personas que se preocupan por ti, tus hermanos, tu familia, tus amigos, es lo que te saca adelante. Entender que si bien tú, no estás bien y no te sientes bien, hay una forma de salir…, gracias a eso aquí estamos

Martha Mariana regresó a la casa que compró con Fernando Luján.

En otros temas, Martha Mariana por fin pudo entrar por sus pertenencias a la casa del Ajusco que compró con Fernando Luján y que logró recuperar, tras su despojo.

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