Frida Sofía: Abogado de la cantante confirma que iniciarán acciones legales por presuntos tocamientos de Enrique Guzmán.

EXCLUSIVA. El abogado Xavier Olea representará a Frida Sofía en las acciones legales que emprenderá en contra de la familia Guzmán Pinal.

El abogado de Frida Sofía, Xavier Olea, confirmó que iniciarán acciones legales por presuntos tocamientos de Enrique Guzmán hacia su clienta. El representante legal dijo que se encuentran recabando la información necesaria para poder establecer con claridad la estrategia que corresponda en el caso.

Hoy día viernes todavía no la hay, estamos en ese proceso y esperamos que para la siguiente semana, estremos iniciando estas acciones, ya estamos recabando toda la información y establecer el delito con el que iniciaremos

“Van a ser varias las personas involucradas, es lo que puedo adelantar, no me atrevería a adelantar un delito, no es algo que pueda yo señalar en este momento, ayer nosotros tomamos la representación, por eso les pedimos que nos dieran un día para señalarles algo concreto”, añadió.

¿Cómo está Frida Sofía con la situación con su familia?

Olea dijo que tuvo contacto con Frida Sofía a través de su padre Pablo Moctezuma, quien está corriendo a cargo de todos los gastos.

Ella está bastante afectada, emocionalmente pasando por una etapa complicada, por lo que iniciará pronto sus terapias psicológicas... tendrá que venir, no es necesario para iniciar, pero sí eventualmente tendría que venir, si esto se prolongara por la pandemia podría acudir al consulado mexicano en Miami, no es impedimento que esté en Estados Unidos.

Respecto a una posible prescripción del delito porque los presuntos tocamientos de Enrique Guzmán a Frida Sofía ocurrieron muchos años atrás, el abogado explicó que tiene que ver con la pena de los delitos y que se toma en cuenta, a partir del último délito.

