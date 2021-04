Roberto Palazuelos: Conoce el nuevo negocio que lanzará el famoso ‘Diamante Negro’ próximamente.

Roberto Palazuelos visita por primera vez el foro de Ventaneando; confesó que está saliendo con una chica especial y quiere una hija.

Nuestro foro de Ventaneando se vistió de manteles largos para recibir a Roberto Palazuelos, quien recientemente lanzó su propia línea de ropa llamada Papi Palazuelos.

Sin embargo, el acapulqueño también rompió el silencio tras ser nombrado como albacea en el testamento de Andrés García.

“Yo le había sugerido ser únicamente el albacea, pero después veo que me da el 50 por ciento de la herencia. Ya está todo bien y aclarado. Andrés en muy generoso, tiene lana y se la da a todo mundo”, expresó el Diamante Negro para nuestro programa.

Sin embargo, el actor nos compartió que todo está solucionado con Andrés García y su familia.

Sus hijos son como familia para mí, querían la aclaración de que si yo había manipulado. No lo manipulé ni me interesa. Andrés se siente cuidado por mí y siente que en mis manos las cosas no se pueden perder

Además, Andrés García se convirtió en un hombre muy importante en la vida del reconocido actor mexiano.

Andrés García estaba en mi vida desde muy pequeño. Yo empecé a tener una admiración por él desde niño. Por él me volví actor, por la gran admiración. Yo le debo mucho al señor, me inspiró a ser lo que soy ahora

Roberto Palazuelos rompe el silencio sobre Aracely Arámbula en ‘Luis Miguel, La Serie’

Estamos a unos cuantos días de conocer si en Luis Miguel, La Serie aparecerá un personaje inspirado en Aracely Arámbula.

Por si fuera poco, Roberto Palazuelos nos contó que Aracely Arámbula podría proceder legalmente en caso de no autorizar su personaje.

Si utilizan su nombre sin su autorización… te puedes ir al tabulador sobre cuánto generó la serie y entonces se le da un porcentaje de todo. Es muy delicado, yo creo que ellos lo deben de saber. Esperemos que no pase nada. Yo sé que la serie va a tener mucho éxito. Aracely es una mujer de armas tomar

En otros temas, el Diamante Negro nos contó que encontró el amor en los brazos de una joven modelo.

“Ahorita estoy saliendo con una niña muy especial, no quiero casarme, pero quiero tener una hijta con ella. Es modelo, pero luego les cuento, no se vaya a salar”, expresó.

Roberto Palazuelos lanza marca de ropa inspirada en sus icónicas frases

Roberto Palazuelos demostró que tiene sangre de empresario, pues enfrentó la pandemia de Covid-19 con su propia línea de ropa y bronceadores.

“Estando en la pandemia, se cerraron mis negocios y yo decía ‘cómo es posible que no tengo un negocio en línea’… veía que me hacían memes y no me dejaban en paz. Mi negocio fuerte son los bronceadores, en enero sale el de coco y el de zanahoria”, expresó el galán de melodramas sobre la inspiración de lanzar su propia firma.

Por último, Palazuelos confirmó que sí tomaría acciones legales contra los malhechores que incendiaron su hotel.

“Ya los tengo. No quiero hablar mucho… pero van a haber detenidos. En este año también voy a aprehender al estafador de artistas Manolo Villagrán; estoy a punto de liberar la orden de aprehensión”, concluyó.

