Frida Sofía habla del distanciamiento de su mamá Alejandra Guzmán en reciente encuentro con Lucía Méndez.

Frida Sofía, quien se volvió tendencia en las últimas semanas, concedió una entrevista al programa en línea Lucía Méndez Presenta, donde habló del tormentoso distanciamiento de su mamá Alejandra Guzmán.

La intérprete de Ándale trascendió que nunca recibió visitas de la rockera en su departamento de Miami, Estados Unidos.

Yo siempre la voy a amar y admirar como artista, pero no me puedo sentar aquí a decir que ha sido una buena madre conmigo porque no es cierto…

“¿Por qué no la he buscado? Porque nunca me fui. La pregunta es ¿por qué ella no me ha buscado a mí? Cuando la verdad es que estoy muy herida. Me regaló este depa y todo, pero ni ha venido a visitarlo”, expresó la joven influencer.

Por si fuera poco, la artista respondió con un rotundo “sí”, cuando se le cuestionó si le gustaría cambiar de familia.

Mi papá no pudo llegar a luchar por mí porque ni siquiera tengo sus apellidos. Yo nunca tuve la opción de no ser parte de la farándula… la gente piensa que como eres figura pública te pueden decir lo que quieran

Frida Sofía habla de su paso por enfermedades como la depresión

Lucía Méndez escuchó atenta a Frida Sofía, quien contó algunos detalles de su salud mental. La cantante contó que buscó ayuda profesional para sanar las heridas del pasado.

Es algo que no ven, es como una depresión, sentí que perdí todo; a mi mamá, mi hijo, la ilusión, el contacto, casi me pierdo yo. He buscado ayuda profesional. Lo que ven es un escudo de lo que ha pasado en mi vida, pero soy una persona muy leal

“Frida es fuerte, única y energía pura”, concluyó la hija de La Reina de Corazones en exclusiva para el programa de Lucía Méndez, donde fungió como madrina.

Recordemos que Frida Sofía enfrenta una de las polémicas más grandes de su carrera artística tras acusar a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual. Por si fuera poco, la artista piensa proceder legalmente contra algunos miembros de la Dinastía Pinal involucrados en su supuesta violación.

