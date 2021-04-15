¿Cómo era la relación de Frida Sofía y Alejandra Guzmán? Salvador Zerboni, ex de la cantante, responde.

Salvador Zerboni contó cómo era su exnovia Alejandra Guzmán con su hija Frida Sofía. Fue en el programa Mimí Contigo, donde el actor reveló detalles de esta convivencia entre madre e hija cuando esta última era muy pequeña.

El villano de telenovelas recordó cuando sostuvo una relación sentimental con la rockera, cuando esta se separó de Pablo Moctezuma y ya era mamá de Frida Sofía, quien aún era una niña.

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Convivimos con Frida varias veces, estaba bien chiquitina; tendría 4 años, 6 años, algo así. La verdad no venía preparado en las fechas, pero en lo que me acuerdo, era muy chiquita

Salvador Zerboni nunca notó algo raro en Frida Sofía

Mimí cuestionó a Salvador si en algún momento llegó a notar algo extraño en Frida Sofía y él lo negó, pues desde su punto de vista, la cantante era muy entregada a su única hija y todo se veía aparentemente normal.

Yo no vi nada raro, yo vi puro amor. Alejandra la abrazaba, la cargaba, la besaba y la apapachaba, y esto y lo otro, y todo era muy divertido. Ale siempre dio lo mejor de ella y siempre estuvo increíble, nunca tuvo ningún problema

Zerboni reconoció que convivió bastante con la nieta de Silvia Pinal y tenía una relación muy amable y cordial, en la que nunca ocurrieron inconvenientes.

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