Enrique Guzmán anunció que tomó acciones legales contra su nieta Frida Sofía, tras acusación de abuso sexual.

Enrique Guzmán se unió al bufete López Valdez Abogados para tomar acciones legales contra su nieta Frida Sofía. Recordemos que, en su momento, el rockero fue acusado por presunto abuso sexual a la hija de Alejandra Guzmán.

“El día de hoy, ha presentado una querella ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la querella fue formulada en contra de Frida ‘N’ y quien o quienes resulten responsables por su posible participación en hechos con apariencia de delito en agravio de Don Enrique Guzmán”, trascendió el mencionado comunicado firmado por el abogado Marco López.

“La querella tiene por objeto que el Ministerio Público inicie una investigación para reunir indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para que en la etapa procesal oportuna, la representación social sustente el ejercicio de la acción penal, la acusación contra la imputada y la reparación integral del daño de la víctima”, concluyó.

Hasta el momento, Don Enrique Guzmán no se ha pronunciado sobre las medidas legales que inició en contra de su nieta Frida Sofía. Además, Alejandra Guzmán tampoco se manifestó en redes sociales sobre las acciones de su papá y equipo de abogados.

Te puede interesar: Luis Miguel: Andrés García revela el paradero de los restos de Marcela Basteri, mamá del cantante.

Alejandra Guzmán expresó que su papá fue incapaz de tocar a su hija Frida Sofía

El día de ayer, Alejandra Guzmán se presentó en el programa Me Lo Dijo Adela, donde defendió a su papá ante las acusaciones de presunto abuso sexual a Frida Sofía.

La cantante mexicana tachó a su papá de buen hombre y también habló sobre la polémica que desató la joven de 29 años.

“No me gusta ver a mi papá destruido por algo que no hizo. Sé que es un gran hombre que me dio la vida. Alguna vez me pidió perdón por los golpes que le dio a mi madre”, expresó la intérprete de Lado Oscuro.

También te puede interesar: Mario Vicente Gallego, tío de Luis Miguel, reveló que Marcela Basteri decidió desaparecer voluntariamente.