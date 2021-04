Luis Miguel: Andrés García revela el paradero de los restos de Marcela Basteri, mamá del cantante.

EXCLUSIVA. ¿Recuerdas cuando Andrés García reveló el lugar en donde podrían haber enterrado los restos de Marcela Basteri?

Andrés García rompe el silencio y hoy, después de más de dos décadas de guardar el secreto, revela el lugar donde cree que se encuentran los restos de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel.

Se trata de la finca Las Matas, a las afueras de Madrid, donde un día, Luis Rey lo invitó a pasar unos días.

“En una ocasión estando en España, Luisito Rey me alcanzó para enseñarme una casa muy bonita que habían comprado en Madrid. Y luego mandó a llamar al cuidador de la casa porque no podíamos entrar, estaba cerrada a piedra y lodo…”, expresó el actor en una serie de impactantes declaraciones.

El actor, de 79 años, se siente extrañado de que la mencionada casa de Las Matas, viva en el anonimato.

“Me la quería presumir, pero no podía entrar porque el cuidador no aparecía. Me extraño que él, no tuviera llaves de una casa que luego vi que era muy bonita. Yo me acuerdo muy bien porque está en una demarcación política que se llama Las Matas, pero no se volvió a saber nada más de esa casa. Ni la mencionaron…”, expresó.

Te puede interesar: Luis Miguel: Guillermo Pous reveló para Ventaneando que Aracely Arámbula se hace cargo de los gastos de sus hijos.

Andrés García notó muy nervioso a Luis Rey en su casa de Las Matas

Durante el viaje que, Andrés García y Luis Rey hicieron a Las Matas, el papá de Luis Miguel comenzó a tener actitudes demasiado extrañas.

“Se empezó a poner Luisito nervioso… Yo decía ‘aquí algo pasó y ellos lo saben’. Poco tiempo después, llámale un año o seis meses, comienza el rumor de que Marcela no vuelve a aparecer. Empieza en las noticias y las declaraciones de ellos”, expresó García.

Y es que el artista no descarta que en Las Matas estén ocultos los restos de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel.

“Yo me quedé pensando, ¿no será esa casa dónde le hicieron algo a Marcela? A lo mejor hasta ahí la enterraron. Yo veía que miraban mucho a la alberca. Lo demás son conjeturas. Yo te digo lo que percibí y sentí. Corresponde a las autoridades investigar; hay aparatos muy modernos que te pueden averiguar si está en la alberca o está al lado”, concluyó el artista mexicano.

También te puede interesar: Frida Sofía: Abogado de la cantante confirma que iniciarán acciones legales por presuntos tocamientos de Enrique Guzmán.