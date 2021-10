Enrique Guzmán no procederá legalmente contra Frida Sofía.

Enrique Guzmán nos recibió en su camerino del teatro.

Don Enrique Guzmán regresa a los escenarios con la puesta en escena Jesucristo Súper Estrella. Ventaneando logró colarse hasta su camerino donde no solo nos sorprendió encontrarlo muy bien acompañado, sino con la noticia de que ya no procederá legalmente en contra de su nieta, Frida Sofía.

“He estado más tranquilo… me gustan más las tablas que mi casa y eso que mi casa me gusta mucho. Estoy bien y muy tranquilo”, expresó el rockero sobre su emoción por regresar al teatro.

El venezolano sorprendió al confesar sus deseos por frenar el enfrentamiento legal contra su nieta Frida.

Ya hice un recuento familiar, vuelve a ser mi nieta, así que no voy a proceder nada contra ella. Al revés, voy a dejar que se calmen las aguas

El papá de Alejandra Guzmán reveló que encontró paz y tranquilidad.

La acusación que Frida Sofía hace es una acusación muy grave, pero yo no tengo que hacerla venir para que declare y diga los motivos. No tiene pruebas porque nunca pasó

Yo prefiero que Frida Sofía se quede en Miami y que arregle allá sus asuntos

Enrique Guzmán no sabe si habrá una reconciliación con Frida Sofía

Don Enrique asegura que la reconciliación con su nieta está muy lejana del presente.

Esa es una cosa del futuro que ni tú ni yo sabemos. Hay que dejar que las cosas corran solas a ver qué pasa

“No, no se puede”, continuó el cantante sobre hacer las paces con Frida Sofía por medio de un mensaje de WhatsApp.

Por último, el artista reafirmó que obtuvo la aprobación de su hija Alejandra Guzmán para iniciar un posible enfrentamiento legal con Frida Sofía.

“Alejandra está en Miami trabajando y a mí me dijo ‘papá, haz lo que quieras, nada más a mí déjame fuera, no me involucres’. Y si no la involucro, ¿entonces para que me meto yo? Estamos involucrados los dos”, concluyó el cantante a las cámaras de Ventaneando.

