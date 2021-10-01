Érika Alcocer reveló más detalles del asalto que sufrió fuera de su casa.

Érika Alcocer fue asaltada a mano armada en la CDMX.

Érika Alcocer se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando para contar detalles sobre el reciente asalto que sufrió fuera de su domicilio.

La ganadora de la segunda generación de La Academia fue asaltada junto al productor musical JJ Mezzara, su hija Majo Alcocer y su cuñada Vaneira.

Estoy tranquila pese a todo. La semana pasada falleció mi cuñado y estábamos con ese dolor… imagínate que pasa eso y regresando nos amagaron

Me metí con mi cuñada a la casa y le dije ‘háblale a la policía porque nos están asaltando’. Preferí que llegara la policía en ese momento que nos estaban amagando. Fue muy incómodo y muy duro darme cuenta que Majo estaba sangrando, afortunadamente fue una cosa muy pequeñita y la llevé a que la curaran

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Érika Alcocer levantó su denuncia ante las autoridades

La cantante de 47 años acudió con las autoridades a levantar una denuncia en contra de la banda organizada que asaltó a su familia.

Después fuimos al MP a levantar la denuncia… a mi novio solo le dieron una hojita y le dijeron ‘llénala y ven mañana’. Gracias a que se hizo viral nos atendieron, pero es muy triste lo que nos está pasando

Ya está levantada el acta, vinieron las personas de la aseguradora desde la mañana y vieron el video. También nos dijeron que era una banda organizada, varias personas coincidieron, pero no todas llevaban video. La banda opera de distintas formas, entonces parece ser que los andan buscando

Por último, confirmó que su hija Majo se encuentra en buen estado de salud tras vivir tremendo susto.

“Majo está bien, un poco en shock, me dijo que le dolía la cabeza, andaba un poco apachurrada”, concluyó.

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