Jorge D’Alessio habla sobre la liberación del catálogo musical de su mamá.

Jorge D’Alessio se encuentra de gira por Estados Unidos con Matute.

Jorge D’Alessio se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para hablar de la liberación del catálogo musical de su mamá Lupita D’Alessio, quien grabará sus más grandes éxitos muy pronto.

El integrante de la banda Matute está feliz por los logros de su exitosa madre, La Leona Dormida.

Solo tengo agradecimiento con Dios porque puso las piezas correctas. Tengo que reconocer muchísimo las ganas de hacer las cosas por parte de Jaime Azcárraga… todo llegó a buen puerto y acaban de firmar un contrato, donde Jaime le dijo a mi mamá ‘bienvenida de vuelta a casa’

No sabes la alegría que me da. Mi mamá, justo dos días después de la presentación de Matute en La Arena Ciudad de México, se presentará

Por si fuera poco, Jorge adelantó la llegada de un DVD con los éxitos de su mamá.

Esa noche del concierto, después de 50 años, Lupita D’Alessio va a grabar por primera vez sus éxitos en vivo. Se va a grabar un DVD y los fans van a poder tener ese DVD

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¿Jorge D'Alessio está involucrado en la producción del próximo concierto de su mamá?

Jorge D'Alessio dejó la producción del concierto de su mamá en manos de Bobo Producciones, ya que él se encuentra enfocado en su gira con Matute.

Ha sido complicado porque estoy de gira en Estados Unidos, pero la verdad es que mi mamá está en excelentes manos… la producción que tiene está brutal, ustedes estuvieron presentes en los ensayos. La producción está impecable porque ‘Bobo Producciones’ trabaja excelente

Ver y escuchar a Lupita en vivo, es algo que tanta gente quería y ahora va a ser posible. Me encantaría que después se hiciera el Bellas Artes de Lupita D’Alessio, es importante hacerlo

Por último, el cantante actualizó su estado de salud tras superar la hepatitis.

Me dio muy leve por algo que comí y que venía contaminado, pero gracias a Dios el cuadro no fue tan profundo. Me acaban de dar de alta gracias a Dios

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