Revelan las verdaderas causas de la muerte de José Alfredo Jiménez Jr.

En medio de lágrimas fue como Paloma Jiménez Gálvez habló del deceso de su hermano José Alfredo Jiménez Jr., quien ya estaba en pláticas para llevar la vida de su padre a la pantalla.

Yo les agradezco mucho que estén aquí, no podemos entender la situación. Yo todavía estuve con él el jueves, estábamos con el doctor, sus hijos y su esposa. Estaba bromeando, tenía buen carácter siempre, él heredó el carácter de mi papá. Lo vamos a extrañar mucho, la verdad es un dolor muy grande

Paloma habló también sobre la serie biográfica que su hermano planeaba hacer sobre su padre.

En realidad, todavía no están los capítulos… de hecho, creo que todavía no hay actores designados, pero yo creo que sí se va a seguir con ese proyecto

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Revelan causas del fallecimiento de José Alfredo Jiménez Jr.

¿Qué fue lo que afectó la salud y terminó por quitarle la vida a José Alfredo? Enrique Martínez, director médico de la Sociedad de Autores y Compositores, lo reveló.

Él tenía un tumor a nivel de la tiroides y otro que se llama linfoma que fue atravesando la parte posterior de la nariz, llegando al cerebro. Todo se complicó con una sinusitis que ya tenía, eso ocasionó un proceso infeccioso que hizo que se sometiera a una cirugía de cráneo

Presentó un primer paro cardiorrespiratorio el sábado pasado, que es cuando lo logramos regresar bien… pero cayó nuevamente el paro, el cual fue irreversible. Falleció a las 10:28 de la mañana

José Alfredo estaba por concretar el lanzamiento musical de su hijo José Alfredo Jiménez III, a quien el compositor procreó con Viviana Ugalde, hermana de Ana Bárbara.

"Era un proyecto que teníamos juntos él y yo, apenas lo estábamos iniciando, pero no pudo seguir… va a seguir el plan y sé que me va a estar cuidando desde arriba", expresó el joven.

Y adelantó que en su disco debut incluirá un tema inédito de su abuelo.

"Sí, la voy a interpretar yo, es una canción de mi abuelo inédita que mi papá quería que yo la cantara", concluyó.

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