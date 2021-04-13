Frida Sofía publica FOTO como prueba del presunto abuso sexual de su abuelo Enrique Guzmán.
La cantante usó su cuenta personal para defender su credibilidad y evidenciar que es ella quien dice la verdad en esta historia.
Frida Sofía publicó una foto en Instagram como "prueba" del presunto abuso de su abuelo Enrique Guzmán. La cantante usó su cuenta personal para defender su credibilidad y evidenciar que es ella quien dice la verdad en esta historia.
Hace unos días, la hija de Alejandra Guzmán dio a conocer en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que su abuelo la toqueteó cuando era una niña. Ahora, reveló una foto inédita de cuando era niña, la cual puso como "evidencia".
¿Frida Sofía seguirá los pasos de su mamá? | Ventaneando
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Para tod@s los que quieren pruebas ... perdón que no tenía como grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad, pero una foto dice más que mil palabras
La imagen que la cantante y modelo publicó, parece ser una fiesta de cumpleaños en la que ella está siendo abrazada por su madre, pero al ver el rostro de su abuelo, Frida refleja angustia y miedo.
Frida Sofía ha sido apoyada por sus seguidores
Algunos usuarios de internet han mostrado su descontento por los comentarios de Frida, pero hay otras personas que le han demostrado su cariño y apoyo, pues con el hashtag #YoSíTeCreo y #NosotrasTeCreemos, se han encargado de darle respaldo.
A través de su cuenta de Instagram, la famosa influencer ha compartido varios de los videos y mensajes que ha recibido de otras mujeres.
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